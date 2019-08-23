Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина

Отмечается, что в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия пробы "Б", срок отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года. Дисквалификация 27-летнего хоккеиста распространяется на матчи под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

29 мая в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок. Хоккеист в своем заявлении, которое опубликовало издание "Спорт-Экспресс", отметил, что видео снято в 2018 году в Лас-Вегасе (США) после победы "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Российский хоккеист подчеркнул, что "никогда не употреблял наркотики" и "готов пройти медицинскую экспертизу", чтобы снять подозрения. "Вашингтон" начал сбор фактов инцидента, а позднее принял объяснения игрока и извинения за то, что он оказался в неблагоприятной ситуации.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, 26 мая российская команда играла в матче за третье место против сборной Чехии (3:2 Б). Также на его счету две золотые медали мировых первенств (2012, 2014) и две бронзовые (2016, 2017).

Россиянин выступает в составе "Вашингтона" с сезона-2013/14, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 очков (24+33). В 2018 году в составе клуба стал обладателем Кубка Стэнли.