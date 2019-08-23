САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева будет исполнять два тройных акселя в произвольной программе предстоящего сезона. Об этом спортсменка сообщила журналистам после открытой тренировки группы Алексея Мишина.

В прошлом сезоне фигуристка прыгала один тройной аксель в произвольной программе. В ходе тренировки 22-летняя Туктамышева представила макет новой постановки, в котором один из тройных акселей идет в комбинации с двойным.

"У меня будет три акселя, один в короткой программе и два - в произвольной", - сказала Туктамышева.

Тройной аксель - один из самых сложных элементов в женском одиночном катании. В прошлом сезоне, помимо Туктамышевой, его на соревнованиях исполняла только японка Рика Кихира.