Первый в истории чемпионат мира по паркуру пройдет в Японии в апреле 2020 года

ТАСС, 23 августа. Первый в истории чемпионат мира по паркуру состоится в японской Хиросиме в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в Софии в 2022 году, ранее город принимал мировое первенство дважды. В том же году в Баку состоится чемпионат мира по акробатической гимнастике.

FIG признала паркур гимнастической дисциплиной и включила в устав организации 6 декабря 2018 года. В 2017 году FIG в тестовом режиме провела два этапа Кубка мира по паркуру, соревнования прошли во французском Монпелье и китайском Чэнду.