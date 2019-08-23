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Летние неолимпийские виды спорта

Первый в истории чемпионат мира по паркуру пройдет в Японии в апреле 2020 года

В 2018 году Международная федерация гимнастики признала паркур гимнастической дисциплиной

ТАСС, 23 августа. Первый в истории чемпионат мира по паркуру состоится в японской Хиросиме в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в Софии в 2022 году, ранее город принимал мировое первенство дважды. В том же году в Баку состоится чемпионат мира по акробатической гимнастике.

FIG признала паркур гимнастической дисциплиной и включила в устав организации 6 декабря 2018 года. В 2017 году FIG в тестовом режиме провела два этапа Кубка мира по паркуру, соревнования прошли во французском Монпелье и китайском Чэнду.

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Летние неолимпийские виды спорта
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