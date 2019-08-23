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Зимние олимпийские виды спорта

Туктамышева заявила, что тренирует четверной тулуп

Ранее фигуристка не исполняла четверные прыжки на соревнованиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева разучивает четверной тулуп. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ранее 22-летняя спортсменка не прыгала четверные прыжки на соревнованиях. В новом сезоне Туктамышева планирует исполнять три тройных акселя (самый сложный из всех видов тройных прыжков - прим. ТАСС).

"Я разучиваю четверной тулуп, пробую его на лонже (специальный инструмент, используемый во время разучивания фигуристами новых элементов для минимизации травм - прим. ТАСС)", - сказала Туктамышева.

При этом фигуристка не стала давать прогноз о перспективах появления данного элемента в своих программах. Также Туктамышева сообщила, что на данный момент не может преодолеть "психологический барьер" перед ним.

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Зимние олимпийские виды спорта
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