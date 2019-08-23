Фазель: хоккеист сборной России Кузнецов может подать апелляцию на дисквалификацию

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" и сборной России Евгений Кузнецов может подать апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Такое мнение ТАСС высказал президент IIHF Рене Фазель.

В пятницу стало известно о том, что IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за допинг. В сообщении организации отмечалось, что в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин.

"Кузнецов еще может подать апелляцию на решение - о действиях игрока надо у него спрашивать, но я не знаю, есть ли в этом смысл, - сказал Фазель. - Он отказался от вскрытия пробы "Б" - это его решение".

Дисквалификация 27-летнего хоккеиста отсчитывается с 13 июня 2019 года и распространяется на матчи под эгидой IIHF и Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, он может пропустить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, 26 мая российская команда играла в матче за третье место против сборной Чехии (3:2 Б). Также на его счету две золотые медали чемпионатов мира. Россиянин выступает в составе "Вашингтона" с сезона-2013/14, в 2018 году клуб стал обладателем Кубка Стэнли.