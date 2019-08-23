Чемпион мира и Европы по футболу Торрес провел последний матч в профессиональный карьере

ТАСС, 23 августа. Испанский нападающий японского футбольного клуба "Саган Тосу" Фернандо Торрес провел последний матч в профессиональной карьере игрока.

"Саган Тосу" в домашнем матче уступил со счетом 1:6 "Виссел Кобе", за который выступают бывшие игроки испанской "Барселоны" Андреас Иньеста и Томас Вермален, Иньеста стал автором победного мяча. 35-летний Торрес вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Торрес выступал за испанский "Атлетико", английские "Ливерпуль" и "Челси", а также итальянский "Милан". В составе "Челси" он стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/12). Вместе с "Атлетико" дошел до финала

Лиги чемпионов (2015/16) и стал победителем Лиги Европы (2017/18). В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Всего испанский футболист провел 715 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 255 мячей и отдав 73 голевые передачи. На счету Торреса в национальной команде 110 матчей и 38 голов.