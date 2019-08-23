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Летние олимпийские виды спорта

Родионенко: Кубок России по спортивной гимнастике позволит тренерам увидеть резерв для ОИ

Кубок России стартовал 23 августа в Пензе

ПЕНЗА, 23 августа. /ТАСС/. Кубок России по спортивной гимнастике, открывшийся в пятницу в Пензе, позволит тренерскому корпусу увидеть выступления спортсменов, которые могут претендовать на участие в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

"Это личный Кубок, с прицелом на отбор на чемпионат мира, который пройдет в октябре этого года. Но как бы мы ни готовились к чемпионатам Европы и мира, самое главное - отбор на Олимпийские игры. На этот помост выйдут те гимнастки, которые не только будут претендовать на участие в чемпионате мира, но и те, кто будет претендовать на следующий год [на участие в Олимпийских играх]. Мы должны увидеть их на помосте и сравнить то, что мы имеем сегодня и то, что будем иметь завтра", - сказал Родионенко.

Он добавил, что выступления спортсменов на Кубке России по спортивной гимнастике дадут возможность тренерам сопоставить силы национальной сборной "с сильнейшими командами мира - Японией, Китаем, США".

Кубок России по спортивной гимнастике проходит в Пензе с 23 по 27 августа.

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