РУСАДА: Кузнецов, дисквалифицированный на 4 года за кокаин, понес стандартное наказание

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. Допинг-проба хоккеиста, взятая 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, показала наличие кокаина.

"Хоккеист понес стандартное наказание, за нарушение пункта 2.1. Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года. Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у этого спортсмена была обнаружена небольшая концентрация запрещенного вещества. Юристы спортсмена сумели доказать, что употребление было во внесоревновательный период", - сказала Пахноцкая.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, 26 мая российская команда играла в матче за третье место против сборной Чехии (3:2 Б). Также на его счету две золотые и две бронзовые медали мировых первенств. В составе клуба "Вашингтон" Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.