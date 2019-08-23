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Летние олимпийские виды спорта

Юниорские ЧМ по художественной и спортивной гимнастике будут регулярными

Первые такие турниры прошли в 2019 году

ТАСС, 23 августа. Чемпионаты мира по художественной и спортивной гимнастике среди юниоров станут регулярными. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Первые чемпионаты мира по художественной и спортивной гимнастике среди юниоров прошли в 2019 году. С 2021 года эти турниры станут регулярными и будут проводиться в нечетные года.

"Недавние чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике среди юниоров показали большой спортивный успех, в каждом турнире приняли участие более 60 национальных федераций. На фоне этого успеха исполнительный комитет FIG решил добавить мировые первенства среди юниоров в официальный календарь соревнований как по спортивной, так и по художественной гимнастике", - говорится в заявлении FIG.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров, которой проходил в венгерском в Дьере с 23 июня по 1 июля, российские спортсмены завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. На юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике, который прошел в Москве с 19 по 21 июля, сборная России завоевала все восемь золотых наград.

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