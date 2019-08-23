Фигуристка Самодурова представила произвольную программу нового сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2019 года российская фигуристка Софья Самодурова продемонстрировала макет произвольной программы предстоящего сезона в ходе открытой тренировки группы Алексея Мишина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсменка исполняла облегченный набор элементов. Постановщиком новой произвольной программы 17-летней фигуристки на музыку из фильма "Мулен Руж" "Танго Роксанны" выступил Илья Авербух.

Ранее Самодурова продемонстрировала новую короткую программу на музыку Bamboleo группы Gipsy Kings. Ее для спортсменки поставила Татьяна Прокофьева при участии Ивана Ригини.

Сезон-2019/20 станет вторым для Самодуровой на взрослом уровне. В прошлом сезоне она, помимо золота европейского первенства в Минске, заняла второе и третье места на этапах Гран-при и квалифицировалась в финал серии, где стала пятой. На командном Кубке мира - 2019 в Японии Самодурова помогла сборной России занять третье место.