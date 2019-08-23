Хоккеист Кузнецов согласился на регулярное тестирование на наличие наркотических веществ

ТАСС, 23 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов согласился проходить регулярное тестирование на наличие в организме наркотических веществ. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, которого цитирует приводит пресс-служба лиги.

В пятницу стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. Допинг-проба хоккеиста, взятая во время чемпионата мира в Словакии, показала наличие кокаина.

"Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы, которая предусмотрена в коллективном договоре НХЛ и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), и согласился на регулярное тестирование, - сказал Дэйли. - Также Кузнецов дал согласие на встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, чтобы обсудить ситуацию и оценить его поведение перед началом тренировочного лагеря".

В составе "Вашингтона" Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.