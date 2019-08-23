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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова

Хоккеист Кузнецов согласился на регулярное тестирование на наличие наркотических веществ

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока сборной России на четыре года за употребление кокаина
Евгений Кузнецов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Евгений Кузнецов
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов согласился проходить регулярное тестирование на наличие в организме наркотических веществ. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, которого цитирует приводит пресс-служба лиги.

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В пятницу стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. Допинг-проба хоккеиста, взятая во время чемпионата мира в Словакии, показала наличие кокаина.

"Кузнецов добровольно обратился за помощью в рамках программы, которая предусмотрена в коллективном договоре НХЛ и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), и согласился на регулярное тестирование, - сказал Дэйли. - Также Кузнецов дал согласие на встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, чтобы обсудить ситуацию и оценить его поведение перед началом тренировочного лагеря".

В составе "Вашингтона" Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
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