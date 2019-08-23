Вратарская академия Акинфеева откроется 1 января 2020 года в Реутове

Академия будет представлять из себя общественную организацию с поддержкой правительства Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым. При академии будет построен стадион и жилой корпус для учащихся.

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева откроется в подмосковном Реутове 1 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщил директор будущей академии, бывший тренер вратарей ЦСКА и первый тренер Акинфеева Вячеслав Чанов.

"Я буду занимать должность директора академии, Акинфеев будет проводить мастер-классы и различные встречи по мере возможности, пока у Игоря нет права преподавать, - сказал Чанов. - Вся программа обучения будет составляться и проводиться под моим руководством".

Чанов сообщил, что учениками академии смогут стать не только дети, но и вратари из профессиональных команд, а также тренеры вратарей. Академия планирует проводить семинары и встречи в других регионах России с привлечением российских вратарей, например, Владимира Габулова, Сергея Нарубина, Артура Нигматуллина, Дмитрия Крамаренко, Сослана Джанаева. "Через три года у нас будет подтверждение лицензии о возможности совершать преподавательскую деятельность от Российского футбольного союза (РФС), так что будем обучать людей под эгидой РФС", - добавил будущий директор академии.

"Это первая вратарская академия в России. Наша цель - в короткие сроки возродить яшинские традиции и подготовить молодых, талантливых вратарей для любительских и профессиональных команд и наших сборных, а в дальнейшем перейти на стабильную и длительную перспективу подготовки талантливых российских вратарей", - резюмировал Чанов.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА, в 2005 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Ему принадлежат рекорды по числу матчей среди вратарей (111 игр) и количеству игр "на ноль" (47) в составе национальной команды.