{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова

Хоккеист Кузнецов согласился с дисквалификацией за употребление кокаина

Нападающий сборной России дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года
Евгений Кузнецов AP Photo/Nick Wass
Описание
Евгений Кузнецов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 23 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Кузнецов согласен с четырехлетней дисквалификацией за употребление кокаина. Об этом говорится в заявлении 27-летнего игрока, которое приводит пресс-служба клуба.

На эту тему

В пятницу пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия пробы "Б", срок отстранения отсчитывается с 13 июня 2019 года.

"Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от международных соревнований на четыре года. Я принял это наказание, - сказал Кузнецов. - Я всегда гордился выступлением за сборную, представлять свою страну всегда было близко моему сердцу, не участвовать в играх за национальную команду четыре года - это очень тяжело. Я разочаровал многих близких мне людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей".

Теги
Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
Клуб НХЛ "Вашингтон" поддержит Кузнецова после дисквалификации за кокаин
В заявлении отмечается, что клуб со всей серьезностью отнесется к ситуации
Читать полностью