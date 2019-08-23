Хоккеист Кузнецов согласился с дисквалификацией за употребление кокаина

ТАСС, 23 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Кузнецов согласен с четырехлетней дисквалификацией за употребление кокаина. Об этом говорится в заявлении 27-летнего игрока, которое приводит пресс-служба клуба.
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В пятницу пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Кузнецов отказался от вскрытия пробы "Б", срок отстранения отсчитывается с 13 июня 2019 года.
"Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от международных соревнований на четыре года. Я принял это наказание, - сказал Кузнецов. - Я всегда гордился выступлением за сборную, представлять свою страну всегда было близко моему сердцу, не участвовать в играх за национальную команду четыре года - это очень тяжело. Я разочаровал многих близких мне людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей".