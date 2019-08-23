НХЛ не считает кокаин веществом, улучшающим работоспособность

ТАСС, 23 августа. Национальная хоккейная лига (НХЛ), в отличие от Международной федерации хоккея (IIHF), не считает кокаин веществом, улучшающим работоспособность. Об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли, слова которого приводит пресс-служба НХЛ.

В пятницу IIHF дисквалифицировала российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года. В его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года, были обнаружены следы кокаина. Отсчет дисквалификации идет с 13 июня 2019 года.

"IIHF полностью проинформировал нас о положительном результате теста и сответствующих санкциях, наложенных на игрока. В отличие от IIHF, НХЛ не считает кокаин препаратом, улучшающим работоспособность", - сказал Дэйли.

Кузнецов с 2014 года выступает за "Вашингтон", в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он становился двукратным чемпионом мира, трехкратным бронзовым призером мировых первенств. 26 мая 2019 года российская команда в матче за третье место обыграла сборную Чехии (3:2 Б).