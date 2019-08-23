Фигурист Лазукин включил четверной лутц в программы сезона-2019/20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Победитель финала Кубка России 2019 года фигурист Андрей Лазукин будет исполнять четверной лутц в предстоящем сезоне. Об этом он сообщил журналистам после открытой тренировки группы Алексея Мишина.

"Я включил четверной лутц в свои программы, - сказал 21-летний фигурист. - До этого уже исполнял его, но теперь мы решили вставить его с начала сезона, потому что уже нет никаких вариантов, надо бороться".

В сезоне-2018/19 Лазукин дебютировал на чемпионате мира. На турнире в Японии он выступал вместо Максима Ковтуна и занял 10-е место.