{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Лазукин включил четверной лутц в программы сезона-2019/20

Спортсмен признался, что ранее уже исполнял этот прыжок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Победитель финала Кубка России 2019 года фигурист Андрей Лазукин будет исполнять четверной лутц в предстоящем сезоне. Об этом он сообщил журналистам после открытой тренировки группы Алексея Мишина.

"Я включил четверной лутц в свои программы, - сказал 21-летний фигурист. - До этого уже исполнял его, но теперь мы решили вставить его с начала сезона, потому что уже нет никаких вариантов, надо бороться".

В сезоне-2018/19 Лазукин дебютировал на чемпионате мира. На турнире в Японии он выступал вместо Максима Ковтуна и занял 10-е место.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
Клуб НХЛ "Вашингтон" поддержит Кузнецова после дисквалификации за кокаин
В заявлении отмечается, что клуб со всей серьезностью отнесется к ситуации
Читать полностью