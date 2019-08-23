Александр Медведев: в декабре на "Газпром-Арене" вновь пройдут два хоккейных матча

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Домашний стадион футбольного клуба "Зенит" "Газпром-Арена" в декабре 2019 года примет два хоккейных матча. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В конце 2018 года на арене, которая является домашним стадионом "Зенита", прошли два матча "Хоккейной классики". 16 декабря сборная России в рамках Кубка Первого канала обыграла команду Финляндии со счетом 5:0, а 22 декабря СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от ЦСКА - 1:4. Эти встречи посетили 71 381 и 67 770 зрителей соответственно.

"На основе успешного опыта в прошлом декабре мы совместно с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России проведем два матча, - сказал Медведев. - Тогда сыграла национальная сборная, а также состоялся матч СКА - ЦСКА, были установлены рекорды посещаемости. Это действительно был праздник хоккея и культуры".

"По графику все совпадает - сезон закончится (в чемпионате России по футболу будет зимняя пауза - прим ТАСС) и будет достаточно времени для льда и всей остальной инфраструктуры. Уже начали готовиться", - добавил он.

По словам Медведева, соперники СКА и сборной России по этим матчам, скорее всего, не изменятся. "Я думаю, матч СКА - ЦСКА будет самым привлекательным. СКА не будет подыскивать легкого соперника, чтобы обыграть его на "Газпром-Арене", - отметил он.

"Что касается сборной России, надо посмотреть график игр Кубка Первого канала, чтобы было удобно для национальной команды, - сказал Медведев. - Финляндия всегда имеет преимущество, поскольку болельщики из Хельсинки могут приехать и на поезде, и на машине. Если график будет позволять, будет хорошо. И для финнов тоже - возможность взять реванш".