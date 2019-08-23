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Летние олимпийские виды спорта

Умер 15-летний ватерполист Виталий Смирнов

Причины смерти кандидата в юниорскую сборную России не сообщаются

ТАСС, 23 августа. Российский ватерполист Виталий Смирнов умер в возрасте 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Причины смерти не сообщаются.

"22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия", - говорится в сообщении.

Смирнов был членом сборной команды Санкт-Петербурга, победителем Спартакиады 2019 года. Сообщается, что он являлся кандидатом в мастера спорта и кандидатом в состав юниорской сборной России.

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