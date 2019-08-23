Колобков: дисквалификация Кузнецова не скажется на Федерации хоккея России и сборной

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что дисквалификация Евгения Кузнецова не скажется на работе Федерации хоккея России и национальной сборной. Его комментарий предоставила ТАСС пресс-служба Минспорта.
"Во-первых, ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура. В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы", - отметил министр.