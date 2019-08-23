{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова

Колобков: дисквалификация Кузнецова не скажется на Федерации хоккея России и сборной

Министр спорта прокомментировал отстранение российского нападающего
Министр спорта РФ Павел Колобков Александр Астафьев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Александр Астафьев/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что дисквалификация Евгения Кузнецова не скажется на работе Федерации хоккея России и национальной сборной. Его комментарий предоставила ТАСС пресс-служба Минспорта.

На эту тему

"Во-первых, ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны. Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура. В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом, начиная с разъяснительных мероприятий в детских спортивных школах и заканчивая конкретными наказаниями, как, например, отстранение тренеров от работы", - отметил министр.

Теги
Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
Летние олимпийские виды спорта
Федерация борьбы России рассматривает Красноярск основным местом проведения ЧМ
Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев ранее сообщил, что регион будет претендовать на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года
Читать полностью