Федерация борьбы России рассматривает Красноярск основным местом проведения ЧМ

УФА, 23 августа. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России рассматривает Красноярск в качестве основного кандидата на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент федерации Михаил Мамиашвили в Уфе.

"Базовая заявка России - Красноярск. Не знаю, какая будет позиция международной федерации, можно вольную борьбу отдать на Северный Кавказ, греко-римскую оставить в Красноярске, но пока это просто разговоры. Мы будем представлять Красноярск для проведения чемпионата в 2022 году по трем стилям плюс грэпплинг", - рассказал он.

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев сообщил в марте 2019 года, что регион планирует претендовать на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года. Федерация спортивной борьбы заявила о готовности поддержать заявку.

Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. В 2010 году турнир принимала Москва, в 2019 году соревнования пройдут в столице Казахстана (14-22 сентября).