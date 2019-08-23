{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Федерация борьбы России рассматривает Красноярск основным местом проведения ЧМ

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев ранее сообщил, что регион будет претендовать на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года

УФА, 23 августа. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России рассматривает Красноярск в качестве основного кандидата на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент федерации Михаил Мамиашвили в Уфе.

"Базовая заявка России - Красноярск. Не знаю, какая будет позиция международной федерации, можно вольную борьбу отдать на Северный Кавказ, греко-римскую оставить в Красноярске, но пока это просто разговоры. Мы будем представлять Красноярск для проведения чемпионата в 2022 году по трем стилям плюс грэпплинг", - рассказал он.

Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев сообщил в марте 2019 года, что регион планирует претендовать на проведение чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года. Федерация спортивной борьбы заявила о готовности поддержать заявку.

Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. В 2010 году турнир принимала Москва, в 2019 году соревнования пройдут в столице Казахстана (14-22 сентября).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
Колобков: дисквалификация Кузнецова не скажется на Федерации хоккея России и сборной
Министр спорта прокомментировал отстранение российского нападающего
Читать полностью