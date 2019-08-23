Россияне завоевали серебро ЧМ в гребле на байдарках-четверках на дистанции 1000 м

ТАСС, 23 августа. Российские спортсмены завоевали серебряную медаль в гребле на байдарках-четверках на дистанции 1000 м на чемпионате мира. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Василий Погребан, Алексей Востриков, Олег Синявин и Игорь Калашников преодолели дистанцию за 2 минуты 49,78 секунды. Победили в соревнованиях немецкие спортсмены (2.48,79), бронзовыми призерами стали словаки (2.50,44).

Эта медаль стала третьей для сборной России на чемпионате мира - 2019. Ранее Ксения Курач стала серебряным призером на дистанции 500 м в одиночных соревнованиях по гребле на каноэ, а Максим Спесивцев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м в одиночных соревнованиях по гребле на байдарках. Данные виды не входят в программу Олимпийских игр.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде завершится 25 августа.