Свищев связал инцидент с Кузнецовым с издержками системы НХЛ

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Отстранение не распространяется на матчи НХЛ, лига примет решение относительно Кузнецова позднее.

"На моей памяти нет хоккеиста, играющего в российском клубе, которого бы поймали за такое серьезное нарушение, - сказал Свищев. - Случай с Кузнецовым - это издержки НХЛ, а там на это смотрят совершенно по-другому, у них кокаин даже не включен в список запрещенных веществ. Это закрытая организация, в которой не так активно работает WADA. Приезжая за океан, наши ребята попадают под соблазны той жизни и возвращаются к нам, так скажем, немного разобранными".

"В этом и заключается сложность коммуникации между российской и американской системами. Мы действуем по уставу WADA, согласно регламенту которого это является серьезным правонарушением", - добавил Свищев.

Член комитета Госдумы не снимает вину с Кузнецова за совершенный поступок. "Он же член сборной России, неужели он не понимал, что, выступая за национальную команду, будучи при этом хоккеистом клуба НХЛ, он подводит себя и своих партнеров по команде? Это его личная ответственность как человека, спортсмена и товарища по команде. Пусть отбудет наказание и подумает, а этот инцидент станет хорошим примером для наших молодых хоккеистов, надо уметь думать головой", - резюмировал Свищев.

Кузнецов с 2014 года выступает за "Вашингтон", в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он становился двукратным чемпионом мира, трехкратным бронзовым призером мировых первенств. 26 мая 2019 года российская команда в матче за третье место обыграла сборную Чехии (3:2, по буллитам).