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Дисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова

Фетисов: Кузнецов опозорил российский хоккей и страну

В пятницу стало известно, что 27-летний Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за употребление кокаина
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов опозорил свою страну, получив дисквалификацию за употребление кокаина. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала 27-летнего игрока на четыре года, в его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет.

"В этой ситуации главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно. Я не понимаю, чем он думал, полное безобразие и безответственность", - сказал Фетисов.

В связи с дисквалификацией Кузнецов не сможет выступить за сборную России на соревнованиях под эгидой IIHF, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Кузнецов с 2014 года выступает за "Вашингтон", в 2018-м став обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он дважды выигрывал чемпионат мира и трижды стал бронзовым призером.

Теги
Фетисов, Вячеслав АлександровичДисквалификация хоккеиста Евгения Кузнецова
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