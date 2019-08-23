Дисквалифицированный хоккеист Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль ЧМ-2019

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Нападающий сборной России Евгений Кузнецов согласился возвратить бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею - 2019, проходившего в Словакии, после того, как было объявлено о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

IIHF в пятницу объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, был обнаружен кокаин. Согласно дисциплинарному кодексу IIHF, нарушивший антидопинговые правила спортсмен дисквалифицируется с лишением всех медалей, очков и призов, полученных по итогам соревнования под эгидой IIHF. Сборная России по итогам турнира в Словакии выиграла бронзу.

"Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет", - говорится в сообщении.

Согласно кодексу, к команде дисквалификация может быть применена, если будет установлено, что более двух ее членов нарушили антидопинговые правила. Отстранение не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги, где выступает Кузнецов в составе "Вашингтона", лига примет решение относительно Кузнецова позднее.