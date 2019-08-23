Тренера женской сборной по волейболу Бузато отстранили на три матча за некорректный жест

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато на три игры за оскорбительный жест. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

"Бузато дисквалифицирован на три матча. Он не сможет работать на первых играх чемпионата Европы", - сказал Яременко.

В начале августа FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на оскорбительный жест Бузато, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. Позднее FIVB открыла дисциплинарное дело в отношении итальянского специалиста.

Чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября.