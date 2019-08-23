Кривая дорожка. Кокаин оставил Евгения Кузнецова без сборной, но не лишил хоккея

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Обладатель Кубка Стэнли, один из лучших действующих хоккеистов России Евгений Кузнецов в ближайшие четыре года за сборную страны не сыграет - он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, а именно - за употребление кокаина во время последнего чемпионата мира.
Однако без хоккея 27-летний хоккеист не останется. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не считает кокаин запрещенным средством, поэтому наказание не помешает ему выступать за американский клуб "Вашингтон Кэпиталз".
Решение дисквалифицировать Кузнецова на четыре года в пятницу объявила Международная федерация хоккея (IIHF). В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.
На чемпионате мира - 2019 сборная России завоевала бронзовые медали, а сам хоккеист провел все 10 матчей на турнире, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.
Ложь
На следующий день после окончания турнира в сети появилась видеозапись, на которой Кузнецов сидит в компании людей, а на столе перед ними лежал похожий на кокаин порошок. Спортсмен не стал отрицать ее подлинность, однако заверил, что наркотиками он "не увлекается и никогда их не употреблял".
В пятницу ему пришлось признаться в том, что сказанные им тогда слова были неправдой. "Я принял это наказание, - сказал Кузнецов. - Я всегда гордился выступлением за сборную, представлять свою страну всегда было близко моему сердцу, не участвовать в играх за национальную команду четыре года - это очень тяжело. Я разочаровал многих близких мне людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей".
"Клуб и болельщики с первого моего дня в Вашингтоне великолепно относились ко мне и моей семье. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел их. Я понимаю, что единственный способ вернуться - это взять на себя ответственность за эту ситуацию и за мои действия", - добавил форвард.
Федерация хоккея России (ФХР), в свою очередь, исключила вероятность того, что Кузнецов употреблял наркотик в расположении сборной. "ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом WADA [Всемирного антидопингового агентства], общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF", - говорится в сообщении организации.
Без Олимпиады
Подобная формулировка означает, что дорога Кузнецова в сборную на ближайшие четыре года будет закрыта. Теоретически хоккеист мог оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, однако он и сам понимал бесперспективность этой затеи - Кузнецов даже не стал настаивать на вскрытии пробы "Б".
Срок его отстранения от соревнований под эгидой IIHF истечет 12 июня 2023 года. До тех пор он не сможет помочь национальной команде ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
"Во-первых, ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России и не повлияет на сборную команду страны, - пояснил министр спорта РФ Павел Колобков. - Во-вторых, мы не имеем возможности контролировать спортсменов, которые в молодом возрасте уезжают из России, где совсем иная культура. В России проводится серьезная работа по борьбе с допингом".
Контракт Кузнецова с "Вашингтоном" действует до 2025 года, так что без профессии в ближайшие годы он не останется. "Он добровольно обратился за помощью в рамках программы, которая предусмотрена в коллективном договоре НХЛ и Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), согласился на регулярное тестирование, - заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли. - Также Кузнецов дал согласие на встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, чтобы обсудить ситуацию и оценить его поведение перед началом тренировочного лагеря".
Кузнецов выступает за "Вашингтон" с 2014 года, в сезоне-2017/18 он стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России он дважды выиграл чемпионаты мира, три раза стал бронзовым призером. Одну бронзовую награду - завоеванную в Словакии - у него в результате этой истории отнимут, но сборная России при этом наказана не будет.
Фактически Кузнецов в ближайшие четыре года будет привязан к НХЛ. Иных вариантов нет - другие лиги мира, включая Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс.
Иные правила
Североамериканские профессиональные лиги как раз отличаются тем, что в них действуют собственные антидопинговые правила, отличные от общемировых. Это касается таких видов, как хоккей, баскетбол, американский футбол и бейсбол, повлиять на них не в силах даже WADA. "НХЛ не подписала Всемирный антидопинговый кодекс и поэтому не связана его условиями", - пояснили ТАСС в WADA.
Но вот в волейболе такой лиги нет, поэтому российский игрок Павел Мороз, также попавшийся недавно на кокаине, сейчас не может заниматься профессиональной деятельностью на мировом уровне.
"Хоккеист понес стандартное наказание, за нарушение пункта 2.1. Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года, - пояснила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. - Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у него была обнаружена небольшая концентрация запрещенного вещества. Юристы Мороза сумели доказать, что употребление было во внесоревновательный период".
При этом употребление спортсменом кокаина приравнивается к нарушению антидопинговых правил только в том случае, если наркотик был обнаружен в соревновательный период. Если бы Мороз сдал положительную пробу во внесоревновательный период, он мог избежать наказания.
Позор
Громкой оказалась история отстранения на два года за кокаин финского футболиста Романа Еременко, когда тот выступал за московский ЦСКА. Без футбола игрок также провел два года - с 2016-го по 2018-й. Сейчас он уже продолжает карьеру, выступая за "Ростов".
В любом случае, подвергся реальному наказанию спортсмен или нет, подобная история наносит удар по его репутации. "Главное не то, сможет он играть в НХЛ или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно. Я не понимаю, чем он думал, полное безобразие и безответственность", - сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Обелить свое имя Кузнецов теперь сможет лишь хорошей игрой за "Вашингтон". Старт чемпионату НХЛ будет дан 2 октября.