Кривая дорожка. Кокаин оставил Евгения Кузнецова без сборной, но не лишил хоккея

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Обладатель Кубка Стэнли, один из лучших действующих хоккеистов России Евгений Кузнецов в ближайшие четыре года за сборную страны не сыграет - он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, а именно - за употребление кокаина во время последнего чемпионата мира.

Однако без хоккея 27-летний хоккеист не останется. Национальная хоккейная лига (НХЛ) не считает кокаин запрещенным средством, поэтому наказание не помешает ему выступать за американский клуб "Вашингтон Кэпиталз".

Решение дисквалифицировать Кузнецова на четыре года в пятницу объявила Международная федерация хоккея (IIHF). В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

На чемпионате мира - 2019 сборная России завоевала бронзовые медали, а сам хоккеист провел все 10 матчей на турнире, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Ложь

На следующий день после окончания турнира в сети появилась видеозапись, на которой Кузнецов сидит в компании людей, а на столе перед ними лежал похожий на кокаин порошок. Спортсмен не стал отрицать ее подлинность, однако заверил, что наркотиками он "не увлекается и никогда их не употреблял".

В пятницу ему пришлось признаться в том, что сказанные им тогда слова были неправдой. "Я принял это наказание, - сказал Кузнецов. - Я всегда гордился выступлением за сборную, представлять свою страну всегда было близко моему сердцу, не участвовать в играх за национальную команду четыре года - это очень тяжело. Я разочаровал многих близких мне людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей".

"Клуб и болельщики с первого моего дня в Вашингтоне великолепно относились ко мне и моей семье. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел их. Я понимаю, что единственный способ вернуться - это взять на себя ответственность за эту ситуацию и за мои действия", - добавил форвард.

Федерация хоккея России (ФХР), в свою очередь, исключила вероятность того, что Кузнецов употреблял наркотик в расположении сборной. "ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры в соответствии с кодексом WADA [Всемирного антидопингового агентства], общероссийскими антидопинговыми правилами и требованиями IIHF", - говорится в сообщении организации.

Без Олимпиады

Подобная формулировка означает, что дорога Кузнецова в сборную на ближайшие четыре года будет закрыта. Теоретически хоккеист мог оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, однако он и сам понимал бесперспективность этой затеи - Кузнецов даже не стал настаивать на вскрытии пробы "Б".

Срок его отстранения от соревнований под эгидой IIHF истечет 12 июня 2023 года. До тех пор он не сможет помочь национальной команде ни на чемпионатах мира, ни на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.