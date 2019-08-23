Молодежная сборная России по хоккею обыграла чехов на старте Турнира четырех наций в Перми

ТАСС, 23 августа. Молодежная сборная России по хоккею одержала победу над сборной Чехии со счетом 4:1 на Турнире четырех наций, который стартовал в пятницу в Перми.

Турнир проходит во дворце спорта "Молот", в нем принимают участие молодежные сборные (игроки до 20 лет) России, Чехии, Швеции и Финляндии.

"Наша сборная победила, все запомнили имена тех, кто забил? Они скоро будут на Олимпийских играх. Спасибо Федерации хоккея России, что доверили нам проведение такого мероприятия. Хоккей в крае любят, хоккей в крае ценят, зал сегодня полон - это главный показатель", - сказал журналистам глава Пермского края Максим Решетников.

Пермь впервые принимает турнир такого уровня. Решетников отметил, что зал с первых минут активно поддерживал игроков.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высоко оценил мастерство игроков. "Мне очень понравилось, и наша команда, и противник хорошо играли. Я вообще люблю смотреть [игры молодежных команд], потому что они играют, как говорил наш один знаменитый футбольный тренер, в искренний хоккей, и это подкупает. Индивидуальное мастерство некоторых игроков очень впечатляет, это радует, потому что это ближайшая смена взрослой российской сборной", - сказал Якушев журналистам.

В пятницу состоялся также матч турнира между сборными Финляндии и Швеции. В овертайме финны обыграли шведов со счетом 6:5. Турнир четырех наций проходит по круговой системе: команды сыграют друг с другом по одному матчу.