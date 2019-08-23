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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболистки победили команду Белоруссии на старте чемпионата Европы

Россиянки выиграли в трех партиях

ТАСС, 23 августа. Женская сборная России обыграла команду Белоруссии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Матч прошел в Братиславе.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:16, 25:22) в пользу россиянок. Игру из-за трехматчевой дисквалификации за оскорбительный жест пропускал старший тренер российской сборной Серджио Бузато.

В другом матче группы D сборная Германии победила команду Швейцарии (3-0), позднее в пятницу пройдет встреча между командами Словакии и Испании. В следующем матче 25 августа российские волейболистки встретятся со сборной Швейцарии, начало встречи - 21:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи (Польша). Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.

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Летние олимпийские виды спорта
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