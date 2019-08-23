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Летние олимпийские виды спорта

FIVB возобновит дело в отношении тренера Бузато, если он нарушит условия отстранения

Итальянский тренер сборной России получил три матча дисквалификации за оскорбительный жест

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) возобновит делопроизводство в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, если он нарушит условия отстранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIVB.

В пятницу FIVB дисквалифицировала Бузато на три игры за оскорбительный жест, показанный после победы сборной России над командой Южной Кореи в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года.

"Санкция окончательная. Однако дисциплинарная комиссия FIVB оставляет за собой право вновь открыть производство, если Бузато не отбудет свое наказание", - сообщили в федерации.

Бузато пропустит три первых матча на чемпионате Европы по волейболу, который стартовал в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

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