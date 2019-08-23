{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Первый канал покажет бой Хабиба Нурмагомедова 7 сентября

Поединок за чемпионский пояс UFC против Дастина Порье пройдет в Абу-Даби

ТАСС, 23 августа. Бой за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье будет транслировать в прямом эфире Первый канал. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

На эту тему

Бой Нурмагомедов - Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Также Первый канал осветит открытые тренировки бойцов, официальную церемонию взвешивания и пресс-конференцию.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой, с тех пор спортсмен провел одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года). На счету 30-летнего россиянина 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Порье завоевал титул титула временного чемпиона организации 14 апреля, победив соотечественника Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Всего в активе 30-летнего бойца 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Теги
ММА
КХЛ
Капризов: последний год контракта с ЦСКА стимулирует показать себя с лучшей стороны
Нападающий намерен провести предстоящий сезон лучше предыдущего, в котором он стал лучшим снайпером
Читать полностью