Ярушин: хоккеисту Кузнецову остается ждать окончания дисквалификации и терпеть

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, был обнаружен кокаин. Отстранение не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги, лига примет решение относительно Кузнецова позднее. 29 мая в интернете появилось видео, на котором Кузнецов, находясь в номере отеля, разговаривает по телефону, а на расположенном рядом с ним столе рассыпан белый порошок.

"Хорошо, что он будет играть в НХЛ, у него будет игровая практика, ну а нам придется четыре года обходится без Кузи в сборной. Я знаю, как он относится к хоккею, думаю, он будет искренне переживать. Но никто сейчас не в силах исправить ситуацию, поэтому будем ждать и терпеть. Слава богу, что все это время он будет играть, и не в Высшей хоккейной лиге, а в Национальной хоккейной лиге", - отметил Ярушин.

"Я с ним вчера переписывался, не ожидал, что сегодня такая история будет. Мы вчера переписывались, разговаривали на свои, на дружеские темы, смеялись, улыбались. Я ему напишу чуть позже, что я рядом, если ему нужна будет моя помощь, то я ему всегда помогу, тут вопросов нет. Я больше зол на человека, который все это [видео] выложил, но я просто не знаю, кто это сделал", - добавил он.

Актер считает, что со временем Кузнецов расскажет подробности дисквалификации и попадания видео в сеть. "Я не лезу ему в душу, если он захочет, он сам будет говорить об этом. Думаю, когда все успокоится, может, лет через десять, Евгений сам все расскажет. Он крутой хоккеист, но в первую очередь он крутой человек, мне жаль, что так произошло, но все мы не без греха, к сожалению, все это выпало наружу", - считает Ярушин.