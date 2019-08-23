Капризов: последний год контракта с ЦСКА стимулирует показать себя с лучшей стороны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов отметил, что последний год контракта с клубом стимулирует его продемонстрировать свои лучшие качества. Об этом Капризов рассказал в пятницу журналистам.

Контракт форварда с ЦСКА истекает по окончании сезона-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Естественно, последний год контракта - стимул показать себя. Каждый матч хочется лучше играть, это дополнительная мотивация", - отметил Капризов.

В предстоящем сезоне ЦСКА шесть раз в регулярном чемпионате встретится с петербургским СКА, в прошлом сезоне столичные армейцы одержали четыре победы в четырех играх "регулярки". "Постараемся выиграть у СКА шесть матчей. Будем идти от игры к игре, играть интересно со всеми, но, наверное, у болельщиков больше эмоций, когда мы встречаемся со СКА" - сказал Капризов.

Капризов по итогам прошлого регулярного чемпионата стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 30 шайб. "Всегда хочется большего, стараешься идти от гола к голу. Самое главное, чтобы команда при этом побеждала, иногда думаю не о своем голе, а о команде и как правильно сыграть на результат", - заключил Капризов.

Капризов выступает за ЦСКА с 2017 года, ранее он играл за "Салават Юлаев" и новокузнецкий "Металлург". В составе армейцев нападающий стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. Также 22-летний хоккеист является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира - 2019.