"Локо" одержал победу над "Альбертой" в первом матче Кубка мира среди молодежных команд

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ярославский клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Локо" обыграл канадскую "Альберту" со счетом 3:2 в стартовом матче Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене "Шайба".

В составе "Локо" шайбы забросили Максим Денежкин (40-я минута), Кирилл Слепец (43) и Илья Миронов (59). У "Альберты" отличились Картер Савойя (3) и Джереми Жерве (5).

На матче присутствовали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр спорта РФ Павел Колобков, а также президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель и президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко. Перед началом встречи Путин и Фазель произвели символическое вбрасывание шайбы.

"Локо", который является действующим победителем турнира, играет в группе А с "Альбертой", "Давосом" (Швейцария) и "Модо" (Швеция). В группе B - сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), а также чешский "Оцеларжи", финский "Кярпят" и австрийский "Ред Булл" (Зальцбург).

Кубок мира среди молодежных команд проводится в два этапа. На групповой стадии восемь команд, разделенные на две группы, играют по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, разыграют медали турнира, другие поборются за места с пятого по восьмое.

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир - девятый по счету, он продлится до 31 августа. Шесть раз в соревнованиях побеждали российский клубы, по одному разу - команды из Швеции и Канады.