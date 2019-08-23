Путин и Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды "Локо" с победой над канадцами

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравили хоккеистов молодежной команды "Локо" с победой над канадскими соперниками в матче-открытии Кубка мира по хоккею среди молодежных клубных команд "Сириус".

После игры, закончившейся со счетом 3:2 в пользу российских хоккеистов, Путин и Медведев зашли в раздевалку "Локо" и пообщались с игроками. Когда президент, премьер, а также сопровождавшие их лица вошли в раздевалку, спортсмены зааплодировали им.

"Это мы вам должны аплодировать", - с улыбкой отреагировал глава государства.

В свою очередь, премьер, комментируя итог матча, шутя, отметил, что хоккеисты "драматургию изобрели просто", имея в виду ход игры, в которой "Локо", пропустив в самом начале две шайбы, вырвал победу на последних секундах третьего периода.

"Драматургия шикарная, и вы сами знаете, второй и третий период были красивыми, с таким напором вы играли, действительно здорово. Мы вас поздравляем, начало хорошее положено, и, надеюсь, дальше в таком же духе будете играть", - добавил Путин.

"Играйте, как Слава", - с улыбкой завершил общение Путин, повернувшись к сопровождавшему его легендарному хоккеисту Вячеславу Фетисову.