Польские волейболистки победили команду Словении в матче чемпионата Европы

ТАСС, 23 августа. Женская сборная Польши обыграла команду Словении в первом матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу. Турнир проходит в четырех европейских городах.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:12, 25:22, 25:23) в пользу польских спортсменок. В других матчах группы В, которые проходят в Лодзи (Польша), итальянки обыграли команду Португалии (3-0), а бельгийки были сильнее украинок (3:0). В группе С, матчи которой проходят в Будапеште, сборная Нидерландов переиграла румынок (3-0), венгерки - эстонок (3:0), а команда Азербайджана была сильнее хорватской сборной (3-2).

В группе А в Анкаре сборная Сербии переиграла команду Финляндии (3-0), турчанки победили греческую команду (3-0), а француженки в пяти партиях обыграли болгарских спортсменок (3-2).

Ранее сборная России победила команду Белоруссии (3-0) в матче группы D в Братиславе, волейболистки из Словакии были сильнее испанок (3-0), а немки победили сборную Швейцарии (3-0). В следующем матче 25 августа российские волейболистки встретятся со сборной Швейцарии, начало встречи - 21:00 мск.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах - Братиславе, Анкаре, Будапеште и Лодзи. Участие в соревнованиях принимают 24 сборные, разделенные на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.