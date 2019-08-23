В Касабланке стартовал турнир по шахматам в рамках Африканских игр

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 23 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Турнир по шахматам под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) в рамках Африканских игр - 2019 стартовал в пятницу вечером в Касабланке.

Турнир, в котором принимают участие более 20 африканских команд, продлится до 28 августа. Шахматисты разыграют пять комплектов наград. Пройдут соревнования по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины).

В пятницу в престижном отеле "Гран Могадор" прошла встреча руководителей шахматных делегаций стран Африки и представителей FIDE. Главный арбитр соревнований подробно объяснил участникам регламент и провел жеребьевку.

Представители FIDE пожелали участникам чемпионата успехов и увлекательной борьбы за шахматной доской.

В дни проведения турнира ожидается приезд в Касабланку президента FIDE Аркадия Дворковича. "Мы с гордостью констатируем, что шахматы возвращаются на Африканские игры благодаря усилиям FIDE. Федерация старается включать шахматы в программу всех значительных спортивных событий", - отметили организаторы соревнований.

За ходом партий в Касабланке будут внимательно следить специалисты, освещать событие будут профессиональные комментаторы. При этом наблюдать за партиями смогут и любители этой игры - организаторы приготовили для этого большие мониторы.

Игры во имя объединения

XII Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в нескольких городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 дисциплинах, среди которых - легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах соревнований решается судьба лицензий на летние Олимпийские игры в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.