Карякин сыграл вничью с Ароняном на шахматном супертурнире в Сент-Луисе

ТАСС, 24 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении в шестом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $325 тыс.). Турнир проходит в Сент-Луисе (США).

Другой россиянин Ян Непомнящий разошелся миром с китайцем Дин Лижэнем. Также вничью завершились все остальные партии дня. Победителя в своих противостояниях не смогли выявить Хикару Накамура (США) и Магнус Карлсен (Норвегия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) и Уэсли Со (США), Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) и Аниш Гири (Нидерланды).

После шести туров лидируют Дин Лижэнь, Ананд и Каруана (по 3,5 очка). Непомнящий, Вашье-Лаграв, Мамедьяров, Со, Карякин и Карлсен набрали по 3 балла. Аронян, Накамура и Гири записали себе в актив по 2,5 очка. В седьмом туре Непомнящий сыграет с Карлсеном, Карякин встретится с Со.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени - классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.

Соревнования завершатся 29 августа.