СМИ: "Реала" предложит ПСЖ за футболиста Неймара двух игроков и €120 млн

ТАСС, 24 августа. Испанский футбольный клуб "Реал" предложит французскому "Пари Сен-Жермен" голкипера Кейлора Наваса, нападающего Луку Йовича и €120 млн за форварда Неймара. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание Sportski Zurnal.

Серб Йович стал игроком "Реала" в текущее трансферное окно, перейдя из немецкого "Айнтрахта" за €60 млн. Однако, по информации источника, 21-летний форвард не зарекомендовал себя за время летних сборов, поэтому руководство клуба рассматривало вариант с арендой футболиста. Навас же, ставший после прихода бельгийца Тибо Куртуа запасным голкипером, сам обращался с просьбой продать его в другую команду. При этом главный тренер "Реала" Зинедин Зидан несколько заявлял журналистам, что 32-летний голкипер останется в клубе.

Ранее мадридцы предлагали парижанам в обмен на 27-летнего бразильца полузащитников Гарета Бэйла, Луку Модрича и Иско. Однако ни один из игроков не заинтересовал руководство французской команды.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч в разных турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

За "Барселону" нападающий выступал с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).