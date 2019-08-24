СМИ: "Барселона" намерена приобрести футболиста "Ювентуса" Бентанкура

ТАСС, 24 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" хочет купить уругвайского полузащитника итальянского "Ювентуса" Родриго Бентанкура. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб готов продать футболиста за €60 млн. Стоимость 22-летнего полузащитника, по данным портала Transfermarkt, оценивается в €35 млн.

Отмечается, что действующий чемпион Италии получит только половину этой суммы. Остальные €30 млн перечислят на счета клуба "Бока Хуниорс". Аргентинская команда владеет 50% прав на уругвайца. "Барселона" следит за Бентанкуром с 2018 года.

Полузащитник перешел в "Ювентус" летом 2017 года. Он провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Полузащитник дважды становился чемпионом Италии, по разу - обладателем Кубка и Суперкубка Италии.