СМИ: "Манчестер Юнайтед" не будет искать замену Алексису Санчесу в случае его ухода

ТАСС, 24 августа. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не будет искать замену чилийскому нападающему Алексису Санчесу в случае его ухода. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

По информации источника, в приобретении 30-летнего чилийца заинтересован итальянский "Интер", однако клуб не может предложить футболисту и половину от той зарплаты, какую он получает в английском клубе ($25 млн в год).

Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в 2018 году. В составе "Манчестер Юнайтед" он провел 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять результативных передач. Будучи игроком "Арсенала" он дважды завоевывал Кубок и трижды - Суперкубок Англии, также он дважды выигрывал чемпионат Чили в составе "Коло-Коло", становился чемпионом Аргентины в составе "Ривер Плейта", чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира в составе "Барселоны", двукратным победителем Кубка Америки в составе сборной Чили.