Боксер Руис согласился провести реванш с Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии

ТАСС, 24 августа. Мексиканский боксер Энди Руис согласился провести реванш с британцем Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом мексиканский спортсмен написал на своей странице в Twitter.

По информации британского издания The Sun, в ночь на субботу Руис подписал контракт о проведении боя. Первый поединок между 29-летним Джошуа и его ровесником Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг) по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

"Я сверг короля с трона 1 июня и вписал свое имя в историю бокса, став первым мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе, - написал Руис. - Я с нетерпением жду возможности завершить карьеру Джошуа в пустыне. Я покажу величие мексиканского бокса в Саудовской Аравии".