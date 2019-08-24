Боксер Руис согласился провести реванш с Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии

ТАСС, 24 августа. Мексиканский боксер Энди Руис согласился провести реванш с британцем Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом мексиканский спортсмен написал на своей странице в Twitter.
По информации британского издания The Sun, в ночь на субботу Руис подписал контракт о проведении боя. Первый поединок между 29-летним Джошуа и его ровесником Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг) по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
"Я сверг короля с трона 1 июня и вписал свое имя в историю бокса, став первым мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе, - написал Руис. - Я с нетерпением жду возможности завершить карьеру Джошуа в пустыне. Я покажу величие мексиканского бокса в Саудовской Аравии".
I dethroned the king June 1st and made history becoming the first Mexican/American Heavyweight Champion of the world. I’m looking forward to ending his career in the desert. Mostrare la grandeza del boxeo mexicano en Arabia Saudita. pic.twitter.com/4asTzG4N7C— AndyRuizjr (@Andy_destroyer1) August 24, 2019
Также The Sun сообщает, что Джошуа уже начал подготовку к декабрьскому бою и заявил, что одержит победу в поединке-реванше. Он считает, что его оппонент победил благодаря везению и пообещал восстановить истинное положение вещей.
Ранее британское издание Telegraph сообщило, что общий гонорарный фонд поединка составит около $100 млн. Первоначально реванш планировалось провести в Великобритании, однако Руис отказался от боя. Еще одной причиной для отказа мексиканского боксера был гарантированный гонорар в размере $9 млн, который в три раза меньше, чем у Джошуа ($30 млн).
В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.