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Бокс

Боксер Руис согласился провести реванш с Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии

В ночь на субботу мексиканец подписал контракт о проведении поединка
Энди Руис AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Энди Руис
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 24 августа. Мексиканский боксер Энди Руис согласился провести реванш с британцем Энтони Джошуа 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом мексиканский спортсмен написал на своей странице в Twitter.

По информации британского издания The Sun, в ночь на субботу Руис подписал контракт о проведении боя. Первый поединок между 29-летним Джошуа и его ровесником Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 91 кг) по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

"Я сверг короля с трона 1 июня и вписал свое имя в историю бокса, став первым мексиканским чемпионом мира в тяжелом весе, - написал Руис. - Я с нетерпением жду возможности завершить карьеру Джошуа в пустыне. Я покажу величие мексиканского бокса в Саудовской Аравии".

Также The Sun сообщает, что Джошуа уже начал подготовку к декабрьскому бою и заявил, что одержит победу в поединке-реванше. Он считает, что его оппонент победил благодаря везению и пообещал восстановить истинное положение вещей.

Ранее британское издание Telegraph сообщило, что общий гонорарный фонд поединка составит около $100 млн. Первоначально реванш планировалось провести в Великобритании, однако Руис отказался от боя. Еще одной причиной для отказа мексиканского боксера был гарантированный гонорар в размере $9 млн, который в три раза меньше, чем у Джошуа ($30 млн).

В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.

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