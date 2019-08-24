Около 1000 болельщиков поддержат сборную Казахстана в гостевом матче с россиянами

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Около 1000 болельщиков сборной Казахстана приедут в Калининград на матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года против команды России. Об этом ТАСС сообщил директор департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола Наги Бакытбеков.

"В данный момент мы запросили в районе 400 билетов для болельщиков сборной Казахстана, - сказал Бакытбеков. - Сейчас мы с посольством Казахстана в России отрабатываем все возможные варианты, чтобы наши граждане, которые в этот момент будут находиться в Калининграде, смогли посетить матч. В Бельгии мы точно также работали с посольством и собрали около 500 болельщиков. Пока мы запросили около 400 билетов, но ближе к матчу, возможно, еще попросим, чтобы нам выделили еще".

"Не только в Калининграде, в целом в России живет много казахстанцев: есть люди, которые самостоятельно покупают билеты онлайн или в кассах, а из тех, кто обращается к нам, федерация составляет список, - отметил представитель Казахстанской федерации футбола. - По нему в день игры мы будем выдавать билеты болельщикам, которые обратились к нам. А точное количество тех, кто не обращался к нам, я, конечно же, не могу сказать - думаю, что таких болельщиков будет даже больше. Если грубо считать, минимум 1000 человек - это и из нашего списка, и те, кто самостоятельно придут на стадион".

Продажа билетов на игру в Калининграде стартовала 5 августа. Самые дешевые билеты на эту встречу стоят 750 рублей, самые дорогие - 10 тыс. рублей. Болельщики могут приобрести до четырех билетов в одни руки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), по состоянию на 22 августа было продано 16 тыс. билетов.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).