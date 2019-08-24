СМИ: "Тоттенхэм" может продать Эриксена за €61 млн

ТАСС, 24 августа. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена за €61 млн. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации источника, главный тренер команды Маурисио Почеттино и президент клуба Дэниэл Леви пришли к компромиссу продать 27-летнего игрока в европейский клуб, если поступит предложение в размере €61 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €100 млн.

Также сообщается, что на Эриксена претендуют испанские "Реал" и "Атлетико" и итальянский "Ювентус".

Эриксен перешел в "Тоттенхэм" из голландского "Аякса" за €13,5 млн (по данным Transfermarkt) летом 2013 года. В прошлом сезоне он провел за команду 51 матч в различных турнирах, забив 10 голов и отдав 17 результативных передач, он играл в финале Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" уступил английскому "Ливерпулю". В текущем сезоне он провел две встречи в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

В составе "Аякса" датчанин становился трехкратным чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. За сборную Дании Эриксен провел 89 матчей, забив 27 голов.