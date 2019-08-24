Ромасенко завоевала серебро ЧМ в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м

ТАСС, 24 августа. Россиянка Олеся Ромасенко стала второй на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ и завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

29-летняя Россиянка показала результат 49,74 секунды. Первое место заняла американка Невин Харрисон (49,30), третьей стала Алена Ноздрова из Белоруссии (49,99 секунды).

Ромасенко является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года и пятикратным серебряным призером мировых первенств. В ее активе бронзовая награда Европейских игр в Минске 2019 года, три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды чемпионатов Европы.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек. На дистанции 200 метров в каноэ-одиночках у женщин еще пять лицензий будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах (на европейском - одна квота), который пройдет с 6 по 7 мая в чешском Рачице, и одна квота будет разыграна на втором этапе Кубка мира Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в немецком Дуйсбурге (21-24 мая 2020 года).

В общем зачете чемпионата мира лидирует сборная Белоруссии, в активе которой две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награда. Второе место занимает команда Германии (2-1-0), третье - сборная Венгрии (1-1-1). Сборная России занимает девятую строчку (0-3-1).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 25 августа.