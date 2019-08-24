Клуб КХЛ СКА презентовал команду на сезон-2019/20

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА провел презентацию команды на предстоящий сезон.

В рамках мероприятия, которое прошло в многофункциональном центре "Хоккейный город", хоккеисты клуба получили игровые свитера из рук вице-президента и заместителя председателя совета директоров СКА Романа Ротенберга. В нынешнее межсезонье СКА усилился 10 новичками, среди которых бывший форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Йори Лехтеря, а также нападающие московского "Динамо" и уфимского "Салавата Юлаева" Дмитрий Кагарлицкий и Йоонас Кемппайнен соответственно. При этом санкт-петербургский клуб покинули вратарь Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), защитники Владислав Гавриков ("Коламбус") и Патрик Херсли ("Спартак"), а также форварды Павел Дацюк ("Автомобилист") и Никита Гусев ("Вегас", НХЛ). Всего команду покинуло 18 хоккеистов.

Позднее в субботу состоится автограф-сессия игроков СКА. В завершении мероприятия на Ледовом дворце пройдет благотворительный матч, в котором примут участие игроки СКА, "СКА-1946", "СКА-Невы", руководство и тренеры системы СКА, а также ветераны санкт-петербургского клуба, начало встречи - в 16:30 мск.

В прошлом сезоне КХЛ СКА занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, в плей-офф клуб дошел до полуфинала, где уступил в серии до четырех побед московскому ЦСКА (3-4). Санкт-петербургский клуб стартует в регулярном чемпионате сезона-2019/20 гостевым матчем против магнитогорского "Металлурга", который пройдет 2 сентября.