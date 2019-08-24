Спесивцев завоевал лицензию на ОИ-2020 в байдарках-одиночках на дистанции 1000 м

ТАСС, 24 августа. Россиянин Максим Спесивцев стал пятым в заплыве на байдарках-одиночках на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ и завоевал путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Он показал результат 3 минуты 40,04 секунды. Первое место занял венгр Балинт Копас (3.36,07), второе - чех Йосеф Досталь (3.37,31), третье - португалец Фернанду Пимента (3.37,63).

В пятницу Спесивцев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м в одиночных соревнованиях по гребле на байдарках. Спесивцев является трижды серебряным и дважды бронзовым призером мировых первенств среди спортсменов не старше 23 лет, а также трехкратным победителем, серебряным и бронзовым призером европейских первенств среди спортсменов не старше 23 лет. В его активе победа на Универсиаде в Казани 2013 года на дистанции 1000 метров в байдарке-четверке.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек. Еще шесть квот в каноэ-одиночках на дистанции 1000 метров у мужчин будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах (на европейском туре (6-7 мая 2020 года) - две квоты), одна квота будет разыграна на втором этапе Кубка мира Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в немецком Дуйсбурге, который пройдет с 21 по 24 мая 2020 года.

В медальном зачете чемпионата мира лидируют сборные Белоруссии и Венгрии, в активе которых по две золотые, одной серебряной и одной бронзовой награде. Третье место занимает команда Германии (2-1-0). Сборная России занимает девятую строчку (0-3-1).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 25 августа.