Главный тренер сборной России по хоккею Кудашов назвал неприятной ситуацию с Кузнецовым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с дисквалификацией нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова за употребление кокаина является неприятной и некрасивой. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.

В пятницу Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира в Словакии, были обнаружены следы кокаина. Отстранение не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги, где форвард выступает за "Вашингтон", лига примет решение относительно Кузнецова позднее.

"Ситуация неприятная, некрасивая, но мы можем контролировать только игроков из КХЛ (Континентальной хоккейной лиги)", - сказал Кудашов.

Кузнецов на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали вместе с дисквалификацией. Кузнецов является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

Россиянин выступает в составе "Вашингтона" с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.