Россияне завоевали одну награду во второй медальный день ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

ТАСС, 24 августа. Российские спортсмены завоевали серебряную медаль во второй соревновательный день на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Единственную награду российской команде принесла Олеся Ромасенко, ставшая второй на дистанции 200 метров в каноэ-одиночке и завоевавшая для сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио на этой дистанции. Также олимпийские лицензии российская команда завоевала в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров (Кирилл Шамшурин и Илья Первухин стали седьмыми) и в байдарках-одиночках на дистанции 1000 м (Максим Спесивцев стал пятым). Россиянин Евгений Луканцов занял седьмое место в байдарках-одиночках на дистанции 200 м и не сумел получить олимпийскую лицензию.

В неолимпийских видах программы чемпионата мира Светлана Черниговская стала девятой в байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, Михаил Карпов занял пятое место в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

Лицензии не являются именными. От каждой страны в Токио смогут выступить по шесть спортсменов у мужчин и женщин в соревнованиях байдарок, а также по три - в каноэ. Таким образом, общая заявка сборной на Олимпийские игры 2020 года не должна превышать 18 человек. Еще 70 квот на атлетов (52 квоты на лодки) на различных дистанциях будет разыграно на континентальных квалификационных турнирах (на европейском - 22 квоты на спортсменов и 15 на лодки, он пройдет с 6 по 7 мая 2020 года в чешском Рачице), шесть квот будет разыграно на втором этапе Кубка мира Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) в немецком Дуйсбурге, который пройдет с 21 по 24 мая 2020 года.

В медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Белоруссии, в активе которой четыре золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль. Второе место делят команды Венгрии и Германии (по 3-1-1). Сборная России занимает 10-е место (0-3-1).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде завершится 25 августа.