Футболист молодежной команды "Локомотива" Морозов получил закрытую черепно-мозговую травму

ТАСС, 24 августа. Защитник Евгений Морозов, который выступает за молодежную команду московского "Локомотива", получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в матче седьмого тура молодежного первенства Российский премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, матч прошел в субботу. 18-летний футболист получил удар бутсой в лицо в конце первого тайма. В данный момент Морозов находится в больнице, где проходит дополнительное обследование.

В текущем сезоне Морозов провел четыре игры, в которых отличился один раз.