{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист молодежной команды "Локомотива" Морозов получил закрытую черепно-мозговую травму

Защитник получил удар бутсой в лицо во время первого тайма матча молодежного первенства РПЛ против "Краснодара"

ТАСС, 24 августа. Защитник Евгений Морозов, который выступает за молодежную команду московского "Локомотива", получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в матче седьмого тура молодежного первенства Российский премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба, матч прошел в субботу. 18-летний футболист получил удар бутсой в лицо в конце первого тайма. В данный момент Морозов находится в больнице, где проходит дополнительное обследование.

В текущем сезоне Морозов провел четыре игры, в которых отличился один раз.

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Россияне завоевали одну награду во второй медальный день ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
В медальном зачете турнира лидирует сборная Белоруссии
Читать полностью