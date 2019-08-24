Оса чуть не лишила российскую биатлонистку Горееву медали летнего чемпионата мира

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российская биатлонистка Анастасия Гореева могла лишиться медали юниорского чемпионата мира по летнему биатлону в Минске, если бы во время стрельбы испугалась севшую на нее осу. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после окончания соревнований.

19-летняя Гореева в спринтерской гонке завоевала бронзу. В этой гонке первую в истории победу в летнем биатлоне Китаю принесла Чу Юаньмэн, второе место заняла украинка Екатерина Бех.

"Ос здесь много, но меня, слава богу, еще не кусали. Я их ужасно боюсь, и когда сегодня стреляла из положения стоя, одна села мне на палец. Но я не потеряла концентрацию", - рассказала Гореева.

"Если честно, я думала, что этот чемпионат пройдет для меня без призов, потому что сюда мы прибыли после сбора на высоте в Сочи и состояние сейчас оставляет желать лучшего, - отметила она. - Но меня приехали поддержать родители, что, возможно, помогло мне вступить достойно".

"Этот чемпионат мира является проходящим стартом - проверкой, никакой роли он не играет. Тренеры отправили сюда с задачей проверить свою стрельбу, но я пока с этой задачей не справилась. Но завтра еще гонка преследования, которая является моей любимой дисциплиной. Постараюсь подняться повыше", - добавила спортсменка, которая является двукратной чемпионкой мира среди девушек, чемпионкой Европы среди юниорок.

Чемпионат мира по летнему биатлону завершится в воскресенье.