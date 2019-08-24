Челябинск может принять мужской чемпионат Европы по боксу в 2021 году

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Челябинск подаст заявку на проведение мужского чемпионата Европы 2021 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Челябинск подаст заявку на проведение мужского чемпионата Европы 2021 года. Здесь на высоком уровне прошел Международный день бокса. Не сомневаюсь, что и чемпионат Европы регион сможет провести", - сказал Кремлев.

Россия в 2019 году примет мужской и женский чемпионаты мира. Мужской турнир пройдет в Екатеринбурге, женский - в Улан-Удэ.